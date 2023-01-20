Підбите око і три голи на двох: як закінчилася «перестрілка» команд Кріштіану Роналду та Мессі (відео)

На стадіоні імені короля Фахда в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбувся благодійний гала-поєдинок Riyadh Season Cup, в якому збірна, що складалася з гравців нового клубу Кріштіану Роналду «Аль-Наср» та «Аль-Хіляль», змагалася з командою новоспеченого чемпіона світу Ліонеля Мессі «Парі Сен-Жермен».

У «перестрілці» з дев'ятьма голами, три з яких забили зіркові португалець та аргентинець, успіху досяг чемпіон Франції — 5:4 (Мессі, 3, Маркіньос, 43, Серхіо Рамос, 53, Мбаппе, 60, з пенальті, Екітіці, 78 — Кріштіану Роналду, 34, з пенальті, 45, Чан Хюн Су, 56, Таліска, 90+2).

До речі, Кріштіану Роналду, який відіграв, як і Мессі й Неймар (бразилець у цій зустрічі не реалізував пенальті) 62 хвилини, напевно, надовго запам'ятає дебютний матч у Саудівській Аравії. Адже футбольне поле португалець, який отримав на Різдво дуже дорогий подарунок від коханої, залишав не лише з двома голами в активі, а й з гематомою під оком — воротар парижан Кейлор Навас постарався кулаком.

Додамо, що за неофіційною інформацією, чемпіону Франції за приїзд на поєдинок до Саудівської Аравії заплатили 10 млн євро.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що за VIP-квиток на матч команд Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі заплатили шалені гроші.

Фото Twitter Barstool Football

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