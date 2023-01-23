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Спорт

200 млн не відпрацював: Роналду зганьбився у дебютному матчі в чемпіонаті Саудівської Аравії (відео)

9:11 23 січня 2023
Криштіану Роналду

Після феєричної гри в гала-матчі проти «ПСЖ», в якому Криштіану Роналду забив два м'ячі, дебют за «Аль-Наср» у чемпіонаті Саудівської Аравії п'ятиразовий володар «Золотого м'яча» відверто провалив.

У 14-му турі «Аль-Наср», який лідирує у турнірній таблиці, приймав на своєму полі «Аль-Еттіфак», що лише на три очки відірвався від зони вильоту. Очікувалося, що для Криштіану Роналду та партнерів цей поєдинок стане легкою прогулянкою, але підопічні Руді Гарсії здобули перемогу лише з мінімальним рахунком — 1:0 (Таліска, 31).

Щодо Криштіану, то феєрії від нього глядачі не дочекалися. За весь матч Роналду запам'ятався лише кількома невдало виконаними штрафними ударами й був майже непомітний. Такий виступ зіркового португальця вже породив безліч глузувань у соцмережах від уболівальників, які справедливо очікували від футболіста, який заробляє 200 млн євро на рік, чогось більшого…

Утім, сам Роналду, схоже, лишився задоволений. «Перша гра, перша перемога — блискуча робота, хлопці. Дякую вболівальникам за неймовірну підтримку», — написав Криштіану на своїй сторінці в Instagram.

Реабілітуватися перед уболівальниками Роналду зможе в наступному турі, коли «Аль-Наср» 3 лютого зіграє на виїзді з «Аль-Фатехом».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що майстерний гол Ярмоленка допоміг «Аль-Айну» перервати серію без перемог у чемпіонаті ОАЕ.

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