Зеленський про останні скандали у верхівці влади: «Суспільство отримає повну інформацію, а держава зробить необхідні потужні кроки»

Президент України Володимир Зеленський відреагував на гучні скандали у владі, зокрема, на ситуацію із заступником міністра, якого на хабарі викрили співробітники НАБУ і якого звільнив Кабмін.

«Звичайно, зараз основна увага — це питання оборони, це питання зовнішньої політики, це питання війни. Але це не означає, що я не бачу й не чую, що говорять у суспільстві на різних рівнях — як на центральному, так і в регіонах. І цей тиждень буде часом відповідних рішень. Вже підготовлені ці рішення. Я не хочу зараз анонсувати їх, але все це буде справедливо», — зазначив він у відеозверненні до українців та додав, що це стосується і закупівель для військових: «Суспільство отримає повну інформацію, а держава зробить необхідні потужні кроки».



За його словами, «відповідні кроки» здійснюватимуться й у відношенні людей, які «заслуговують як мінімум санкцій за свою діяльність проти України, незалежності і українського народу».

«Я хочу, щоб це було зрозуміло: повернення до того, що було колись, до того, як звикли жити різні люди, наближені до державних інституцій, чи ті, хто все життя поклав на гонитву за кріслом… Повернення не буде. Дякую правоохоронцям, які захищають закон, інтереси держави, забезпечують справедливість», — сказав Зеленський.

У відеозверненні президент окремо згадав про Великобританію, яка надає нашій державі потужну допомогу, та колишнього прем'єра Бориса Джонсона, який в черговий раз відвідав Україну у День Соборності.



«Нашу українську соборність, наше історичне об’єднання, якого ми досягли у перші ж години 24 лютого, ми за минулий рік реально привнесли у міжнародні відносини. Вільний світ об’єднався так, як давно не був об’єднаний. Дуже важливо зберігати єднання. Робити все, щоб люди, які цінують свободу, були разом, були дієвими», — зазначив Зеленський, подякувавши британцям та прем’єр-міністру Ріші Сунаку за його політику, яка робить вільний світ міцнішим.



«Саме таким нам усім варто зробити цей рік. Роком справедливості для України. Роком єднання нас усіх заради свободи й перемоги. Роком міцності України та всіх, хто цінує свободу. Дякую кожному нашому воїну: усім, хто на фронті, усім, хто допомагає, усім, хто рятує! Дякую партнерам за життєво необхідну підтримку! Дякую всім, хто розуміє, що пройти цей шлях ми можемо тільки разом і тільки допомагаючи одне одному. І тільки чесно і справедливо», — додав він.

Нагадаємо, що Міноборони України, реагуючи на публікацію у ЗМІ щодо договору про закупівлі продовольства для армії за завищиними цінами, заявили про плани звернутися до СБУ, аби спецслужба провела розслідування. У відомстві підкреслили, що мають нульову толерантність до корупції, але зазначили, що журналістські матеріали — «маніпулятивні».

Фото ОП

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