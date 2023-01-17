пригожин загрався: путін особисто включився у «війну» міноборони росії з очільником «Вагнера»

У кремлі публічно заперечують заяву євгенія пригожина, що фінансує ПВК «Вагнера», про виняткові заслуги найманців у боях за Соледар — у росії стверджують, що населений пункт взято, а у Генштабі ЗСУ офіційно цю інформацію поки не підтверджують, наголошуючи, що в районі міста атаки ворога відбито.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що путін приписує успіх на передовій російськіому міноборони. Його заява транслювалася у прямому ефірі на державному телебаченні і, ймовірно, була навмисною спробою підірвати вплив пригожина в російському інформпросторі. Хоча раніше господар кремля утримувався від коментарів щодо тактичних успіхів на фронті.

«путін, можливо, також прагнув продемонструвати, що він зберігає контроль над традиційними російськими ЗМІ, у той час як пригожин продовжує нарощувати аудиторію в Telegram та інших соціальних мережах. Міноборони росії, у свою чергу, також продовжувало повідомляти, що штурмові загони Південного військового округу і російські повітряно-десантні війська атакують українські позиції в районі Бахмута, і, ймовірно, навмисно виключило згадку „вагнерівців“ у своєму щоденному брифінгу від 15 січня», — йдеться у звіті аналітиків.

В ISW звернули увагу і на слова прессекретаря путіна, який «можливо, побічно звинуватив пригожина в навмисному викритті конфлікту між міноборони росії і «вагнерами». На думку аналітиків, дмитро пєсков продолвжив намагання путіна підірвати зусилля ЧВК з просування версії щодо значної ролі групи Вагнера у боях за Соледар, заявивши, що «росіяни пам'ятатимуть як російських військовослужбовців, так і сили Вагнера за їхні досягнення».

У свою чергу пригожин не поспішає спростовувати інформацію про конфлікт з міноборони росії, використовуючи тактику «заздалегідь розпливчастих повідомлень», що викликало більше дискусій і «врешті-решт було спрямовано на підрив довіри до міністерства та путіна».

Раніше російський мільярдер Борис Невзлін, який живе в Ізраїлі, заявляв, що путін не буде завжди потрібний пригожину, який на сьогоднішній день є яскравою фігурою в паблику. Він не виключив ситуації, за якої фінансист ЧВК може стати керівником росії.

Нагадаємо, що у грудні минулого року генерала Євгена Никифорова призначено командувачем з'єднань Західного військового округу рф. Він вважається довіреною особою пригожина та сергія суровікіна, який командував російськими силами в Україні, але нещодавно втратив командну посаду, поступившись місцем генералу валерію герасимову.

Ексклюзивний матеріал «пригожин формує у ПВК „Вагнер“ бригади, які в годину „Ч“ будуть готові до рішучих дій усередині росії», — Володимир Осєчкін читайте на сайті «ФАКТІВ».

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