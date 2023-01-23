Тотальне вручення повісток: адвокат пояснив, брати їх чи не брати

Як повідомив адвокат Роман Сімутін у соцмережі, в Україні почастішали випадки вручення повісток на вулиці. Як приклад, він поділився історією: «Отримав скаргу від знайомої, у її чоловіка та сина поліція перевірила документи біля ТРЦ і під конвоєм вручила повістки».

«Видача повісток у такий спосіб -незаконна. Повістка повинна бути заповнена та підписана військовим комісаром заздалегідь, а не заповнюватися при вас на вулиці військовим, який навіть не є працівником військкомату й не може підтвердити свою особу. Тобто, відповідальність виникає у разі дотримання порядку вручення повістки, визначеного Кабміном. Якщо юридично — це відсильна норма, недотримання якої породжує незаконність дій військкомату. Але якщо ви візьмете повістку та прийдете у військкомат — тоді ви „освятите“ цю незаконність та визнаєте правомірність дій військкомату».

У таких випадках адвокат радить не панікувати.

«Пам'ятаймо: поліція може перевірити ваші документи лише за наявності шести підстав, зазначених в ст. 32 ЗУ «Про Національну поліцію». Якщо вам не можуть повідомити причину перевірки — документи не пред’являйте. Відмовка типу «у нас воєнний час» — це не підстава, бо зміни до закону не внесли.

Якщо все ж таки вирішили пред’явити документи, тоді хоч не передавайте їх у руки, просто покажіть — цього достатньо щоб вони пересвідчилися у вашій особі. Якщо ж поруч буде військовий — відмовляйтеся, повідомивши, що не дозволяєте передавати ваші персональні дані третім особам.

Теж саме стосується і водіїв, тільки щодо посвідчення водія. Не віддавайте їм до рук та не пред’являйте без законних підстав ваше посвідчення.

Вас будуть канючити, погрожувати складанням акту про відмову. Але це можливо лише, якщо ви пред’явите паспорт чи права, тому висновки очевидні".

Акти відмови, як пояснює Роман Сімутін, складають для того, щоб потім накласти штраф 3400 грн і наступного разу, коли ви відмовитеся прибути у військкомат, притягнути вже до кримінальної відповідальності за ухилення від мобілізації.

Нагадаємо, раніше адвокат Роман Сімутін пояснив, як вертатимуть чоловіків з-за кордону.

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