«Це добровільний акт людини»: адвокат пояснив, як вертатимуть чоловіків з-за кордону

Постанова Кабміну № 1487 про нові правила ведення обліку військовозобов’язаних шокувала мільйони українців: «дипустанови отримали право повертати з-за кордону військовозобов’язаних». Соцмережі нині рясніють заголовками на цю тему, лякаючи всіх, хто далекий від правознавства. Скільки тут грамів правди, відповідь на своїй сторінці дав адвокат Роман Сімутін:

«Щодо того, чи повертатимуть, чи ні — немає такого способу. На території держав, де розміщені наші дипломатичні установи, діє національне законодавство країни перебування, яке не передбачає механізму повернення наших військовозобов’язаних. Є поняття — депортація. Але вона можлива лише за певні грубі порушення законодавства країни перебування, а це явно не порушення наших правил обліку. Простими словами — неможливо».

Щодо відповідальності за порушення правил військового обліку, то перше, що потрібно знати: консульський облік — це добровільний акт людини. Тож ставати чи ні — обираєте самі, додає Сімутін.

«Друге: юрисдикція нашого законодавства не поширюється на країни перебування, тому повноважень у дипломатичних установ немає ніяких. На вас не те, що протокол не можуть скласти, представник дипустанови навіть паспорт на вулиці не має права у вас перевірити.

Третє: суд. Як вас визнати винним у вчиненні правопорушення українського законодавства на території іншої держави? Ніяк, це абсурд. Тож видихайте і не накручуйте себе".

Нагадаємо, народні депутати продовжили термін дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації до 19 лютого 2023 року.

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