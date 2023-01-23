ЗСУ влаштували окупантам нельотну погоду: за кілька годин збито два штурмовики та ударний гелікоптер ворога

Протягом поточної доби рашисти завдали чотири ракетні удари по населених пунктах (дві ракети збила українська ППО), а також 18 авіаційних ударів. Ворог здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Вдень 23 січня росіяни вдарили з артилерії по житловим будинкам та залізниці у населенному пункті Ворожба, що на Сумщині.

Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, ворог продовжує наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках, маючи за мету захоплення всієї Донецької області. На Куп’янському противник напрямку вів безуспішні наступальні дії, усі атаки відбито.

На Лиманському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках загарбники обороняються. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському — обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено.



На Херсонському напрямку окупанти щодня обстрілюють цивільне населення — вчергове з РСЗВ ворог завдав ударів по Антонівці та Херсону.

«Російські окупанти продовжують безславно помирати в Україні. Протягом 20 — 21 січня ворог проводив наступальні дії на Запорізькому напрямку поблизу Малих Щербаків. За уточненими даними, внаслідок бойового зіткнення з підрозділами Сил оборони втрати загарбників у цей період склали понад 50 осіб, 16 з них — безповоротні. Крім того, знищено 9 одиниць озброєння та військової техніки різного типу (танк, 6 одиниць БМП та бронеавтомобіль „Тигр“). Ще 4 одиниці пошкоджено», — зазначили у Генштабі та додали, що протягом кількох годин понеділка, 23 січня, українські підрозділи на східному напрямку знищили два російських штурмовики Су-25, ударний гелікоптер Ка-52, дві керовані авіаційні ракети Х-59, БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10».

Фото Генштабу

А авіація Сил оборони протягом доби завдала 5 ударів по районах зосередження загарбників.

«З початку січня цього року значно збільшилась кількість поранених військовослужбовців противника на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Місцеві лікарні переповнені. Усіх важких поранених концентрують по медичних закладах регіону. Тільки невелику кількість відправляють до тимчасово окупованого Криму для подальшого лікування. У низці населених пунктів Сєвєродонецького району Луганської області російські окупанти всіляко намагаються інформаційно ізолювати місцеве населення, зокрема, українське телебачення та мобільний зв'язок недоступні», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у ранковому зведенні Генштабу зазначалося, що втрати ворога перевищили 121 тисячу військових вбитими.

Фото Генштабу ЗСУ

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