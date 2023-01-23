Легендарний Рональд Куман очолив віцечемпіона Ліги націй

59-річний Рональд Куман, який із жовтня 2021-го перебував без роботи після звільнення з «Барселони», очолив збірну Нідерландів.

Контракт із фахівцем, що змінив на цій посаді Луї ван Гала, з яким Нідерланди дійшли до чвертьфіналу ЧС-2022, розрахований до літа 2026 року — тобто Куман готуватиме національну команду до відборів на ЧЄ-2024 та ЧС-2026.

Примітно, що Куман уже очолював збірну Нідерландів, у період роботи з національною командою з лютого 2018-го по серпень 2020-го ставши віце-чемпіоном дебютного турніру Ліги націй-2018/2019 (у фіналі Нідерланди мінімально поступилися Португалії — 0:1). Зараз же фахівець готуватиме «помаранчевих» до відбору на Євро-2024, де у кваліфікації їм протистоятимуть Франція, Ірландія, Греція та Гібралтар.

Додамо, що Рональд, будучи гравцем, двічі завоював Кубок чемпіонів (із «Аяксом» та «Барселоною»), став володарем Суперкубку Європи (з «Барселоною») та по чотири рази ставав чемпіоном Нідерландів та Іспанії. Також Куман є одним із найрезультативніших захисників в історії футболу.

Топ-10 голів Рональда Кумана

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Петраков очолив збірну Вірменії.

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