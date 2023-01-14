Олександр Петраков очолив європейську збірну

65-річний український фахівець Олександр Петраков після звільнення з посади головного тренера збірної України недовго залишався без роботи.

Наш співвітчизник, під керівництвом якого «жовто-сині» зазнали лише двох поразок (при цьому не вийшовши до фінальної частини чемпіонату світу та до елітного дивізіону Ліги націй), працюватиме з національною командою Вірменії. Як повідомляє сторінка Федерації футболу Вірменії в Instagram, кандидатуру Петракова було затверджено на засіданні виконкому ФФА після півторагодинного обговорення.

«Ласкаво просимо на борт, містере Петраков», — написали представники Федерації футболу Вірменії.

Примітно, що Вірменія грала з Україною зовсім нещодавно, у Лізі націй, і двічі була розгромлена — 0:3 у польському Лодзі та 0:5 у Єревані. Мабуть, робота Олександра Васильовича із «жовто-синіми» справила на босів вірменського футболу сильне враження…

Додамо, що наш співвітчизник змінив на посаді головного тренера іспанця Хоакіна Капарроса та готуватиме команду до відбірних матчів на Євро-2024. Нагадаємо, що збірна Вірменії потрапила до групи D, де її суперниками будуть Туреччина (саме з ними вірмени проведуть 25 березня перший офіційний матч під керівництвом Петракова), Хорватія, Латвія та Уельс.

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