Ворог обстріляв Донецьку область: одна людина загинула, двоє поранені

Росіяни знову завдали ударів по Донецькій області, є загиблий та поранені.

Внаслідок обстрілу міста Часів Яр Донецької області одна людина загинула, двох поранено, повідомив голова військової адміністрації Донецької області Павло Кириленко.



«Одна людина загинула, двох поранено в результаті обстрілу російськими окупаційними військами міста Часів Яр», — написав він.

Кириленко уточнив, що окупанти вдарили по житловому кварталу з реактивної системи залпового вогню, пошкодили щонайменше 9 багатоповерхівок. Майже весь мікрорайон залишився без світла та тепла.

Нагадаємо, вчора рашисти завдали удару по центру Ворожби на Сумщині, влучілі у багатоквартирний будинок.

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