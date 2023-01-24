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Події

Ворог обстріляв Донецьку область: одна людина загинула, двоє поранені

8:18 24 січня 2023
будинок

Росіяни знову завдали ударів по Донецькій області, є загиблий та поранені.

Внаслідок обстрілу міста Часів Яр Донецької області одна людина загинула, двох поранено, повідомив голова військової адміністрації Донецької області Павло Кириленко.

«Одна людина загинула, двох поранено в результаті обстрілу російськими окупаційними військами міста Часів Яр», — написав він.

Кириленко уточнив, що окупанти вдарили по житловому кварталу з реактивної системи залпового вогню, пошкодили щонайменше 9 багатоповерхівок. Майже весь мікрорайон залишився без світла та тепла.

Нагадаємо, вчора рашисти завдали удару по центру Ворожби на Сумщині, влучілі у багатоквартирний будинок.

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