Тимошенко звільнено з Офісу президента, він може очолити Херсонську область, — ЗМІ

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення з посади і його прохання задовольнили. Відповідний указ глави держави з'явився на його сайті.

За словами джерел УП, замість Тимошенка на посаду планують призначити голову військової адміністрації Київської області Олексія Кулебу.

Крім того, у відставку підуть глави ВЦА Сумської, Дніпропетровської, Запорізької і Херсонської областей, яких нібито пов'язують з Тимошенком.

Наразі президентського указу про звільнення ще немає.

В той же час у мережі з'явилося фото, на якому Тимошенко демонструє свою заяву про звільнення.

РБК-Україна пише з посиланням на власні джерела в ОП, що Кирила Тимошенка можуть призначити головою Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА).

За словами представників ОП, раніше планувалося, що після звільнення Тимошенка призначать головою Херсонської ОВА. Обговорення цього питання мало місце задовго до його звільнення з Офісу після скандалу з орендою заміського будинку та елітного авто.

Не виключено, що відповідне рішення про призначення Тимошенка головою Херсонської ОВА буде ухвалено найближчим часом.

Нагадаємо, що раніше журналісти BIHUS info повідомили, що заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко їздить на позашляховику «Chevrolet Tahoe», який компанія General Motors передала Україні для вивезення громадян із зони бойових дій і гуманітарних місій. Сам Тимошенко це не заперечував, але пояснював, що їздить на ньому в деокуповані райони, а машина перебуває на балансі Державного управління справами.

Також його критикували через політику у регіонах. Зокрема, посадовець з ОП займався регіональною політикою, що сприймалося як самопіар.

А в інтерв'ю «ФАКТАМ» радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що Тимошенко також очолює структуру, яка має займатись вирішенням індивідуальних проблем українців, які втратили житло через війну.

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