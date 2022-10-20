Вдарив ножем у серце: у Львові власник квартири вбив квартиранта

На Львівшині винесено вирок у кримінальному провадженні щодо раніше судимого 42-річного львів’янина за фактом вчинення ним умисного вбивства в новорічну ніч, 1 січня 2022 року.

Як повідомили у Львівській обласній прокуратурі, в одному із львівських помешкань компанія святкувала Новий рік. Згодом між власником квартири та мешканцем Черкащини, який винаймав у нього житло, спалахнула сварка. В ході конфлікту фігурант завдав потерпілому одного удару ножем в ділянку серця. Удар виявився смертельним і потерпілий черкащанин помер на місці.

Суд визнав обвинуваченого винним та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк 12 років.

Нагадаємо, що тієї ж новорічної ночі, але на Миколаївщині місцева мешканка смертельно поранила свого знайомого його ж ножем.

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