39.99 / 40.82 38.35 / 39.58
Київ: +4
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Вдарив ножем у серце: у Львові власник квартири вбив квартиранта

12:35 20 жовтня 2022
Вбивця

На Львівшині винесено вирок у кримінальному провадженні щодо раніше судимого 42-річного львів’янина за фактом вчинення ним умисного вбивства в новорічну ніч, 1 січня 2022 року.

Як повідомили у Львівській обласній прокуратурі, в одному із львівських помешкань компанія святкувала Новий рік. Згодом між власником квартири та мешканцем Черкащини, який винаймав у нього житло, спалахнула сварка. В ході конфлікту фігурант завдав потерпілому одного удару ножем в ділянку серця. Удар виявився смертельним і потерпілий черкащанин помер на місці.

Суд визнав обвинуваченого винним та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк 12 років.

Нагадаємо, що тієї ж новорічної ночі, але на Миколаївщині місцева мешканка смертельно поранила свого знайомого його ж ножем.

314

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ані Лорак

«Була милою, а стала мілфою»: рашисти висміяли зовнішність Ані Лорак й порадили сідати на дієту

Моїсеєв

У росії заявили про бажання викопати з могили тіло Бориса Моїсеєва — у нього з'явився «син»

Канапки

«Неймовірно смачні канапки із морквою та часником»: ви готуватимете їх щодня

жінка

Хвалила путіна і казала, що Київ — власність Москви: у столиці засудили співробітницю гімназії

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту