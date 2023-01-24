У Кабміні готуються кадрові перестановки: хто з міністрів може втратити посади

У вищих ешелонах української влади, крім відставки заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, свої крісла можуть втратити міністр енергетики Герман Галущенко, міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт та голова Мінстратегпрому Павло Рябікін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на свої джерела.



Про заміну цих керівників нібито йшлося давно.

«До Галущенка давно є питання у наших західних друзів і як менеджер він далеко не найсильніший міністр. Але з огляду на ситуацію в енергетиці його не поспішали чіпати. Рябікін та Гутцайт, як очікувалося, могли позбутися крісел у ході реформи Кабміну та оптимізації міністерств. Але, можливо, це станеться і раніше. Про терміни поки що говорити складно», — цитує ресурс слова джерела.

Видання пише, щодо Галущенка вже підготовлено шорт-лист претендентів, які можуть змінити його на посаді. В основному це діючі та колишні топменеджери державних та приватних енергетичних компаній.

Нагадаємо, сьогодні подав у відставку заступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов у зв'язку зі скандалом із закупівлями харчування для ЗСУ.

Після скандалу з закордонною відпусткою звільнили заступника генпрокурора Олексія Симоненка.

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