Створіть фігуру мрії: ранкова зарядка для всього тіла у ліжку від зіркового наставника (відео)

Фітнес-тренерка Аніта Луценко створила «ідеальну ранкову зарядку» для тих жінок, хто не має багато часу чи місця у квартирі.

Про це пише Elle.



Зарядка включає усього 30 повторів для кожної вправи.

Тренерка підкреслює, що насправді будь-яка, навіть мінімальна активність розвиває наше тіло. Саме бажання і наснага до тренування допомогають нам досягти найкращого результату.

«Починайте з ранкової зарядки на все тіло в ліжку, а впродовж дня додавайте улюблені вправи, щоб створити фігуру мрії», — радить Аніта Луценко.

Нагадаємо, раніше на важливості щоденних ранкових вправ наголосив 58-річний українець, який встановив національний рекорд, пробігши 43 км з голим торсом менш ніж за 4,5 годин.

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