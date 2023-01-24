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Здоров'я та медицина

Створіть фігуру мрії: ранкова зарядка для всього тіла у ліжку від зіркового наставника (відео)

15:40 24 січня 2023
Зарядка

Фітнес-тренерка Аніта Луценко створила «ідеальну ранкову зарядку» для тих жінок, хто не має багато часу чи місця у квартирі.

Про це пише Elle.

Зарядка включає усього 30 повторів для кожної вправи.

Тренерка підкреслює, що насправді будь-яка, навіть мінімальна активність розвиває наше тіло. Саме бажання і наснага до тренування допомогають нам досягти найкращого результату.

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«Починайте з ранкової зарядки на все тіло в ліжку, а впродовж дня додавайте улюблені вправи, щоб створити фігуру мрії», — радить Аніта Луценко.

Нагадаємо, раніше на важливості щоденних ранкових вправ наголосив 58-річний українець, який встановив національний рекорд, пробігши 43 км з голим торсом менш ніж за 4,5 годин.

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