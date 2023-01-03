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Здоров'я та медицина

Людям з цією рисою легше схуднути: вчені розкрили ще один секрет стрункої фігури

21:30 5 січня 2023
талія

Песимізм і самокритичність пов'язані з більшою втратою ваги, як показують дослідження. Люди, які вважають за краще дивитися на факти і розглядати альтернативи, досягають кращих результатів, коли намагаються схуднути, пише spring.org. І навпаки, ті, хто підходить до схуднення з дитячим оптимізмом, приречені на невдачу.

Такий висновок зроблено на основі дослідження 101 людини з ожирінням, які отримували комбіноване консультування, дієтотерапію та лікувальну фізкультуру. Результати показали, що людям, які були оптимістично налаштовані на початку шестимісячного випробування, було важче схуднути. Однак люди, які успішно схудли, з часом ставали більш оптимістичними, навіть якщо на початку були налаштовані песимістично.

Ще одним ключем до схуднення, пише видання, є самосвідомість. Важливо усвідомлювати, що провокує переїдання, і збирати інформацію про те, які зміни працюють, а які ні.

«Важливо підвищувати самоефективність і самоконтроль пацієнтів для того, щоб зменшити психологічний стрес і підтримувати втрату ваги. Втрата ваги повинна бути пов'язана не просто з втручанням клінічних психологів, а з сумарним ефектом втручання цілісної медичної команди», — пишуть автори дослідження.

Нагадаємо поради дієтологині, як не погладшати після довгих свят.

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