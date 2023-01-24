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Україна

До 12 років ув’язнення: суд взяв під варту скандального хабарника з Мінінфраструктури

13:57 24 січня 2023
До&nbsp;12 років ув&rsquo;язнення: суд взяв під варту скандального хабарника з&nbsp;Мінінфраструктури

Екс-заступника голови Мінрозвитку громад та інфраструктури Василя Лозінського взяли під варту.

Відповідне рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд.

Колишньому чиновнику може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Раніше в НАБУ заявили, що Лозинського підозрюють у хабарництві на 400 тисяч доларів. Його взяли, що називається, «на місці злочину».

А тим часом в уряді триває низка відставок — посад, зокрема, втратили ще двох колег Лозінського по міністерству.

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