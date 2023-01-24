До 12 років ув’язнення: суд взяв під варту скандального хабарника з Мінінфраструктури
Екс-заступника голови Мінрозвитку громад та інфраструктури Василя Лозінського взяли під варту.
Відповідне рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд.
Колишньому чиновнику може загрожувати до 12 років позбавлення волі.
Раніше в НАБУ заявили, що Лозинського підозрюють у хабарництві на 400 тисяч доларів. Його взяли, що називається, «на місці злочину».
А тим часом в уряді триває низка відставок — посад, зокрема, втратили ще двох колег Лозінського по міністерству.16
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