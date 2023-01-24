Ще кілька відставок у Кабміні: кого звільнили з посад

Після затримання під час отримання хабаря та звільнення з посади заступника міністра інфраструктури, громад та територій Василя Лозинського, про свою відставку з постів заявили ще два заступники цього міністерства.

Заступники міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Іван Лукеря та В'ячеслав Негода повідомили, що подали заяви.

У Facebook Лукеря написав, що вирішив піти ще на початку року і що юридичне оформлення цього тижня є збігом.

Про причини своєї заяви на звільнення В'ячеслав Негода не повідомив.

На своєму засіданні 24 січня Кабмін ухвалив рішення про звільнення заступників міністра інфраструктури та ще двох заступників міністрів України.

Таким чином на засіданні ухвалили рішення про звільнення:

- В'ячеслава Шаповалова — заступника міністра оборони України;

- Івана Лукері — заступника міністра розвитку громад та територій України;

- В'ячеслава Негоди — заступника міністра розвитку громад та територій України;

- Віталія Музиченка — заступника міністра соціальної політики України.

Також міністри підтримали проєкти указів президента України щодо звільнення керівників обласних військових адміністрацій:

- Валентина Резніченко — Дніпропетровська ОВА;

- Олександра Старуха — Запорізька ОВА;

- Олексія Кулеби — Київська ОВА;

- Дмитра Живицького — Сумська ОВА;

- Ярослава Янушевича — Херсонська ОВА.



На посаду заступника міністра економіки України призначено Олексія Соболєва.

Нагадаємо, сьогодні з посади заступника голови Офісу президента було звільнено Кирила Тимошенка, також звільнено заступника генпрокурора Олексія Симоненка.

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