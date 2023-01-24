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«Реакція Німеччини могла б бути динамічнішою»: Польща про передачу Україні танків Leopard 2

20:45 25 січня 2023
танки Леопард

Глава польської дипломатії Збігнєв Рау в Брюсселі після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС запевнив, що країна подає запит на схвалення Німеччиною передачі Польщею танків Leopard 2 Україні, уточнивши, що питання «Леопардів» не обговорювалося на зустрічі, повідомляє rmf24.pl.

«Про це згадувала міністерка Бербок (вказуючи, що вона чекає на запит про згоду Німеччини на передачу Україні „Леопардів-2“. Але ми про це не говорили, тому що це не компетенція ЄС. Це робиться в іншому форматі. Однак за лаштунками та в залі це питання було присутнє, хоча й не було озвучене», — сказав Рау.

Відповідаючи на запитання про сигнали, що надходять з Німеччини з цього питання, він зазначив: «Реакція Німеччини могла б бути динамічнішою».

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оцінив, що тиск, який чинить на Німеччину, зокрема, його країна, має сенс.

«Тому що на вихідних міністерка закордонних справ Німеччини дала якесь інше повідомлення, яке дає іскру надії на те, що Німеччина не тільки не буде блокувати, але й нарешті виділить важке сучасне обладнання для підтримки України», — зазначив він.

Нагадаємо, що на зустрічі в Рамштайні не було ухвалено рішення про поставки Україні бойових танків,

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