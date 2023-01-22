«У нас немає часу»: український посол розчарований Німеччиною

Після конференції у Рамштайні рішення про постачання бойових танків так і не було прийнято. Україна розчарована. Посол України в Німеччині Олексій Макеєв закликав німецький уряд негайно розчистити шлях для постачання бойових танків Leopard 2.

«Нам потрібні німецькі танки — і вони потрібні нам зараз, — сказав він в інтерв'ю Deutsche Presse-Agentur в суботу. — У нас немає часу на вивчення, роздуми та сумніви. Що нам потрібно: скоординовано вирішувати, навчати та впроваджувати. Негайно».

Макеєв висловив розчарування результатами конференції в форматі «Рамштайн».

«Скажу чесно, ми очікували набагато більшого від наших німецьких партнерів. Президент Володимир Зеленський також дав зрозуміти на конференції, що від Німеччини залежить, чи будуть танки поставлені, чи ні».

Посол зазначив, що зараз важливо, щоб підготовка українських збройних сил продовжилася і щоб Німеччина дозволила іншим країнам поставити танки. Посол привітав той факт, що в «Рамштайні» було обіцяно військове обладнання на кілька мільярдів євро. За його словами, Україна продовжить домагатися постачання танків.

Тим часом міністр закордонних справ України Олексій Резніков висловив задоволення переговорами в «Рамштайні». У розмові з американською службою «Голосу Америки» він сказав, що солдати ЗСУ незабаром будуть проходити навчання на танках Leopard 2 в Польщі. Щодо дозволів на постачання з Німеччини, Резніков був налаштований оптимістично: перший крок зроблено.

тим часом представники німецької оборонної промисловості заявили, що мають власні плани і можуть поставити Україні понад 100 танків.

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