Танки скоро будуть: Польща офіційно запросила у Німеччини дозвіл на передачу Leopard 2 Україні

Після того, як на зустрічі в Рамштайні не було ухвалено рішення про поставки Україні бойових танків, Польща направила Німеччині офіційний запит про дозвіл передати танки Leopard 2 Україні.

Про це написав у Twitter міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

«Німці вже отримали наше прохання про згоду на передачу танків Leopard 2 Україні. Я також закликаю німецьку сторону приєднатися до коаліції країн, які підтримують Україну танками Leopard 2. Це наша спільна справа, адже йдеться про безпеку всієї Європи», — написав Блащак.

Своєю чергою секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу після зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом заявив, що союзники можуть готувати танки Leopard до можливої передачі Україні, адже Німеччина незабаром оголосить своє рішення.

Як відомо, кілька європейських країн, включно з Польщею, готові надати Україні танки німецького виробництва. Але для цього потрібен дозвіл Німеччини.



Як повідомляли «ФАКТИ», міністр оборони Литви заявив про підтримку передачі Україні західної бойової авіації.

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