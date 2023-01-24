39.91 / 40.56 42.62 / 43.58
Київ: -2
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Танки скоро будуть: Польща офіційно запросила у Німеччини дозвіл на передачу Leopard 2 Україні

12:17 24 січня 2023
танк

Після того, як на зустрічі в Рамштайні не було ухвалено рішення про поставки Україні бойових танків, Польща направила Німеччині офіційний запит про дозвіл передати танки Leopard 2 Україні.

Про це написав у Twitter міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

«Німці вже отримали наше прохання про згоду на передачу танків Leopard 2 Україні. Я також закликаю німецьку сторону приєднатися до коаліції країн, які підтримують Україну танками Leopard 2. Це наша спільна справа, адже йдеться про безпеку всієї Європи», — написав Блащак.

Своєю чергою секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу після зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом заявив, що союзники можуть готувати танки Leopard до можливої передачі Україні, адже Німеччина незабаром оголосить своє рішення.

Як відомо, кілька європейських країн, включно з Польщею, готові надати Україні танки німецького виробництва. Але для цього потрібен дозвіл Німеччини.

Як повідомляли «ФАКТИ», міністр оборони Литви заявив про підтримку передачі Україні західної бойової авіації.

107

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

смартфон

Аферисти залишать без грошей: на дзвінки з яких номерів краще не відповідати

Тетяна-Анастасія Мацієвська

Лиш нещодавно заміж вийшла: на війні загинула 21-річна розвідниця

Криштіану Роналду

200 млн не відпрацював: Роналду зганьбився у дебютному матчі в чемпіонаті Саудівської Аравії (відео)

оладки

Нагадують смак дитинства: оладки, які вийдуть неймовірними навіть у лінивої господині

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту