Нічого особистого, просто бізнес: чому насправді Німеччина не передає танки Україні

Німеччина сумнівається, чи варто передавати танки Leopard 2 Києву, тому що це може негативно позначитися на її економіці, пише УНІАН із посиланням на Neue Zürcher Zeitung.

Тож якщо Німеччина дасть іншим країнам «зелене світло» на реекспорт Leopard 2 Україні, то згодом Берлін може втратити свої нинішні ринки. Оскільки американські танки Abrams можуть активно заполонити європейський ринок, а це послабить вплив Німеччини. З боку німецької військової промисловості можна почути побоювання, що американці тільки й чекали, щоб запропонувати європейцям заміну своїх поставок Leopard 2 власними танками.

Після окупації українського Криму у 2014 році німецько-польські відносини погіршилися, і це вдарило по постачанню німецьких танків. У липні 2021 року міністр оборони Польщі Маріуш Блажчак оголосив, що його країна придбає у США 250 нових і 116 основних бойових танків M1 Abrams, що були у використанні, на загальну суму 8,85 млрд євро, а влітку минулого року Польща заявила про намір закупити 1000 корейських танків.

Берлін боїться, що відправка німецьких танків в Україну прискорить цей процес і призведе до заміни вже наявних танків у Європі на американські. Оборонні підрядники, які побажали залишитися невідомими, кажуть, що американці пропонують танки як заміну з власних запасів і довгострокове промислове партнерство з країнами, які можуть поставити Leopard 2 в Україну.

Таким чином канцлер ФРН Олаф Шольц потрапив у дилему. З одного боку, він хоче поразки росії, але з іншого боку для нього передати Україні Leopard 2 — це програти конкуренцію США. Постачаннями своїх танків Вашингтон ще більше прив'яже до себе частину європейських країн, а військові зв'язки з Німеччиною будуть ослаблені.

Як писали «ФАКТИ», 22 січня міністр закордонних справ Німеччини Аналена Бербок заявила, що Берлін не перешкоджатиме постачанню німецьких танків Leopard-2 з Польщі в Україну.

Фото: US Army

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