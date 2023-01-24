Правильна стрижка, поголене обличчя: герасимова висміяли за контроль над російськими солдатами

валерій герасимов, нещодавно призначений новий начальник Генерального штабу російської армії, визначив своїм пріоритетом підвищення дисципліни серед військовослужбовців, дислокованих в Україні. Однак заходи, які він запровадив, зустріли досить скептичну і навіть насмішкувату реакцію, згідно з повідомленням британського Міністерства оборони.

З моменту призначення герасимова російським солдатам заборонено їздити в цивільному транспорті, носити не передбачену законом форму, користуватися мобільними телефонами і навіть носити нестандартні зачіски.

Однак найбільше насмішок викликали спроби покращити рівень гоління солдатів. Представники самопроголошеної терористичної «донецької народної республіки» назвали визначення пріоритетів «фарсом, який заважає процесу знищення ворога», а росія назвала використання мобільних телефонів головною причиною успішної української інтервенції в макіївських казармах. Тоді Москва офіційно визнала загибель 89 солдатів, тоді як українці говорять про сотні. З критикою на адресу російського військового командування виступив і власник ПВК «Вагнера» євген пригожин, заявивши, що «війна — це час активних і сміливих, а не голених».

Британське міністерство оборони додає, що перевага, яку герасимов віддає переважно незначним нормативним актам, ймовірно, підтверджує побоювання багатьох його скептиків у росії. Разом з міністром оборони сергієм шойгу його все частіше сприймають як неосвічену людину, яка віддає перевагу презентації, а не суті справи.

Нагадаємо, що Європарламент ухвалив резолюцію щодо трибуналу над військово-політичним керівництвом рф.

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