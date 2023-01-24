Українські зенітники за 30 хвилин знищили 3 російські ударні вертольоти Ка-52 на Донбасі, — Генштаб

Протягом 335-ї доби протистояння російському повномасштабному вторгненню підрозділами зенітно-ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України за 30 хвилин було знищено 3 російські ударні вертольоти Ка-52, які виконували завдання в районі населеного пункту Євгенівка Волноваського району Донецької області. Також у районі Бахмута, українські захисники збили російський Су-25, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Крім того, авіація Сил оборони України протягом доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога.

Ворог нині продовжує вести наступальні дії на Бахмутському напрямку, зазнаючи численних втрат. На Лиманському та Авдіївському напрямках армія рф вела безуспішні наступальні дії, усі атаки противника Сили оборони України відбили. На Куп’янському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках російські окупанти ведуть оборону, обстрілюючи мирне населення з танків і артилерії.

Триває й прихована мобілізація до армії рф на тимчасово окупованих територіях — у Севастополі з 20 січня 2023 року російським військовим комісаріатам визначено завдання поповнити втрати росії у так званій «спеціальній військовій операції» за рахунок місцевих цивільних осіб з підрозділів чорноморського флоту. Всім цивільним працівникам визначено заповнити форми де вказати відомості про військового звання в запасі та наявність водійського посвідчення.

Тим часом в лікарні нині підконтрольної ворогу частини Запоріжжя звозять поранених путінських вояк — понад 450 поранених окупантів лікують в міській лікарні окупованого міста Дніпрорудне Запорізької області. Також переповнена пораненими російськими військовими Василівська районна лікарня Запорізької області.

Нагадаємо, нині в Україні не відкидають і версії нового вторгнення армії рф з території сусідньої білорусі.

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