Кремінна відкриє шлях на Луганськ: США заявляють, що Україна досягла успіхів в боях

Українські військові активно готуються до весняного контрнаступу та не дають ворогу перепочити. ЗСУ просуваються на Луганщині в напрямку Кремінної. Саме цей наступ є підготовчим етапом до весняного. Про це повідомляє Politico. Сили Києва закріплюються навколо стратегічного міста на сході Луганської області, заявив високопоставлений американський військовий чиновник напередодні очікуваного нового українського контрнаступу з метою відвоювати територію цієї весни.

Хоча лінія фронту залишається в основному статичною, оскільки зимова погода ускладнює швидке пересування танків і бронетехніки, Пентагон бачить, що Україна починає досягати прогресу. Стратегічне місто Кремінна вважається воротами до Сєвєродонецька й Лисичанська, двох ключових промислових центрів Донбасу, які росія захопила минулого літа.

«Ми бачимо, що українські контрнаступальні операції, в значній мірі нестабільні в цьому районі з точки зору пересування вперед і назад, досягають певних поступових успіхів біля Кремінної», — сказав офіційний представник Пентагону на умовах анонімності.

Ці успіхи були досягнуті в той час, коли США та західні союзники різко збільшили підтримку Києва напередодні очікуваного весняного контрнаступу. Міністр оборони США Ллойд Остін натякнув на майбутню операцію після зустрічі міністрів оборони на авіабазі Рамштайн в Німеччині, зазначивши, що зараз саме час для Заходу надати додаткове озброєння, необхідне Україні, щоб прорвати російську оборону.

Водночас Пентагон розпочав широкомасштабні навчання українських військових на американській базі в Німеччині. За словами офіційних осіб, тренування підвищать їхні бойові навички, оскільки війна вступає в нову фазу.

«Зараз не час сповільнюватись, коли йдеться про підтримку України в її захисті», — сказав високопоставлений військовий чиновник.

Успіхи під Кремінною також з'явилися на тлі того, що українські офіційні особи б'ють на сполох через те, що росія закладає підґрунтя для нової масштабної кампанії навесні. Українські військові нещодавно повідомили, що спостерігають посилене пересування російських військ та військової технікив районі Луганська.

«Кремінна — одне з міст вздовж російської лінії оборони Сватове — Кремінна», — сказав Майкл Кофман, директор дослідницької програми CNA з вивчення росії.

За його словами, взяття Кремінної стало б важливим кроком для будь-якого подальшого просування на Луганськ.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Луганщині у боях із рашистами загинув український чемпіон з дзюдо та самбо Максим Чумак. Боєць та його побратими стали справжніми легендами фронтового лісу під Кремінною, у надзвичайно важких умовах виконуючи бойові завдання.

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