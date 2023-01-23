«Ми не разом»: розпалася найвідоміша пара переможців «Холостяка»

Несподівано для багатьох про своє рішення розлучитися заявило подружжя переможців дев'ятого сезону «Холостяка» Микита Добринін та Даша Квіткова. Відомо, що за всі дванадцять сезонів існування проєкту лише їхня історія кохання закінчилася тривалими стосунками, потім весіллям та вінчанням. Пара збудувала будинок під Києвом, у них росте син Лев.

— Ми не разом, — написала Квіткова в інстаграмі. — Не буде брудної білизни та пошуків винних. У нас росте син, і ми робимо все, щоб залишитися просто в здорових батьківських стосунках. Я буду вдячна за розуміння та повагу до рішення, яке ми прийняли. прийняли не для вас, а для себе та свого подальшого життя.

Даша Квіткова

Водночас Микита Добринін звернувся й до своїх передплатників у соцмережі: «Бути зараз окремо — це наше спільне рішення. І це життя, нічого критичного не сталося. Вірю, що цей етап ми зможемо пройти гідно».

Шанувальники пари почали писати, як їх засмутило таке рішення. Однією з перших підтримала Микиту та Дашу співачка Ольга Цибульська. Хоча були й ті, для кого таке рішення не стало несподіваним: «Це відчувалося, на жаль».

Відомо, що для Микити це вже другий шлюб. На момент участі у проєкті він був відомий як шоумен. Квіткова, яка тепер вважається однією з найпопулярніших блогерок, працювала у модному в столиці салоні краси.

Раніше «ФАКТИ» писали про несподіваний фінал 12-го сезону «Холостяка».

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