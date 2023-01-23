«Я в шоці!»: між фіналістами «Холостяка» спалахнув скандал

Пара, що склалася у фіналі 12-го сезону романтичного реаліті «Холостяк», — Алекс Топольський та Катерина Лозовська — активно з'ясовують свої стосунки у соціальній мережі. Це сталося одразу після виходу завершального сюжету шоу — «Холостяк. Життя після проєкту». Відомо, що через місяць після завершення зйомок реаліті Алекс та Катя розлучилися. Під час ефіру дівчина зізналася, що їй забракло уваги обранця. Алекс натякнув, що весь цей час думав про іншу учасницю — Сашу Мудру. Але докладний розбір своїх стосунків обидва виклали лише на особистих сторінках в інстаграмі.

«У наших стосунках з Алексом, на жаль, залицянь вимагав до себе він, — написала Катя. — Похвали, подарунків, вчинків, слів захоплення… В моєму розумінні, це має місце бути тоді, коли чоловік щось для цього зробив, а не просто народився».

Катя розповіла, чого саме в їхніх стосунках їй не вистачало.

«Я хотіла мати надійне плече поруч, щоб мене цінували, чули та розуміли, — написала дівчина. — Хотіла, щоб про мене піклувались, коли захворіла.

Хотіла отримати квіти, хоч раз. Хотіла більше часу разом. Хотіла нових спільних емоцій. Хотіла разом кудись поїхати, а не отримувати відмову на дві мої пропозиції. Хотіла, щоб цікавився моїм життям і елементарно пам’ятав, в якому місті на зйомках я знаходжусь. Хотіла романтики й пристрасті. Але, певно, таке для Алекса можливе лише під прицілом камер".

У коментарях багато хто підтримав Катю, зауваживши, що вона була найкрасивішою учасницею всіх сезонів. Написала дівчині й колишня героїня «Холостяка» Анетті, яка змагалася за серце Макацарії: «Зрілість чоловіка дійсно варто ставити на перше місце».

Свою версію стосунків озвучив і сам Алекс Топольський, який зараз перебуває на Балі. Холостяк був незадоволений тим, як інтерпретувала їхні відносини Катя.

«У кожного своя правда, — написав Алекс. — Я в шоці! Адже ми розійшлись на гарній ноті та весь цей час дружелюбно спілкувалися… На пост-шоу вона сказала, що ініціювала розставання, хоча насправді його ініціатором був я… Кохання — це завжди про двох людей. Без довіри нічого не буває… Слова Каті стали для мене несподіванкою, адже я дізнаюся про це через декілька місяців… Якщо я образив, чи зачепив почуття Каті чи Саші, мені шкода. Але я мрію зустріти свою рідну душу».

Алекс каже, що не втратив бажання мати сім'ю і двох дітей. А наприкінці побажав Каті, собі та всім справжнього безмежного кохання.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Григорій Решетнік розсекретив ім’я нового можливого «Холостяка».

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