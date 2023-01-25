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Спорт

Повтор фіналу Євро-2012: підсумки жеребкування фінального турніру Ліги націй

12:49 25 січня 2023
Трофей Ліги націй

У середу, 25 січня, у штаб-квартирі УЄФА в Ньоні відбулося жеребкування фінального турніру Ліги націй, в якому збірна України, на жаль, не змогла піднятися до елітного дивізіону .

Півфінальні пари сформували фіналісти Євро-2012 Італія та Іспанія, а також віце-чемпіон Ліги націй-2019 Нідерланди та володар «бронзи» ЧС-2022 Хорватія.

Нагадаємо, що матчі ½ фіналу пройдуть у Роттердамі та Енсхеде 14 та 15 червня, а поєдинок за 3-е місце (в Енсхеде) та фінал (у Роттердамі) відбудуться 18 червня.

Нагадаємо, що попередній розіграш Ліги націй виграла збірна Франції, яка здолала у фіналі команду Іспанії (2:1).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що відбулося жеребкування відбірного турніру Євро-2024.

Фото uefa.com

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