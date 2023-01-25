Підрозділи 19 різних бригад отримали буржуйки від Олега Крота та «Фундації Течія»

Понад 70 пічок-буржуйок допомагають зігрітися та приготувати їжу військовим 19 різних бригад Сил оборони України. Пічки на замовлення «Фундації Течія» виготовляють волонтери у Кривому Розі.

Процес виготовлення та постачання буржуйок розпочали у середині вересня минулого року, повідомляє сайт «Фундації Течія». Волонтери у Кривому Розі спершу зробили кілька пробних зразків, протестували їх в польових умовах, розрахували оптимальні розміри та параметри й запустити серійне виробництво. Кожну пічку оздобили гербом України, серійним номером та написом «ЗСУ».

«Коли ми розробляли пічки, для нас були важливими два ключових параметри: оптимальні розміри для транспортування та енергоефективність для обігріву та приготування їжі військовими. За відгуками військових, нам все вдалося правильно», — розповідає Олександр Овсейко, волонтер, який займається виготовленням пічок.

«Фундація Течія» взяла на себе фінансування матеріалів та доставки пічок до позицій військових. Станом на 25 січня на фронт відправили понад 70 пічок. Їх отримали згідно з запитами підрозділи дев'ятнадцяти бригад: десантники, морпіхи, тероборонці, підрозділи ППО та механізовані бригади ЗСУ.

«Ефективність захисників України залежить від досвіду, озброєння, а також — від умов перебування. Можливість зігрітися в холодну пору, розігріти їжу — це базові речі, без яких важко говорити про нормальне самопочуття та фізичний стан захисників. Тому ми допомогли налагодити виробництво пічок, а також доставляємо військовим індивідуальні хімічні грілки», — розповідає Олег Крот, директор «Фундації Течія» та керівний партнер холдингу TECHIIA.

Нагадаємо, нещодавно «Фундація Течія» передала військовим понад 13 тисяч індивідуальних хімічних грілок. Загалом з початку повномасштабного вторгнення сума допомоги Силам оборони України від Фундації перетнула позначку $ 21,5 млн. Окремо Олег Крот виділив майже $ 40 млн на необхідні для ЗСУ засоби. Деталі цих закупівель не розголошуються через військову таємницю.

83

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram