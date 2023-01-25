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Україна

Перегрупування по всій лінії фронту: у ГУР повідомили про підготовку росії до наступу

17:46 25 січня 2023
Вадим Скибицький

Російські загарбники готуються до наступу. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скибицький, повідомляє Україна Online.

«На сьогодні йде потужне перегрупування російських військ на всіх напрямках на лінії фронту; Відбувається переміщення мобілізаційних резервів ворога, які необхідно знищувати як реально критичні цілі: рано чи пізно з цих казарм вони підуть на лінію фронту і наступатимуть на наші села, наші міста; Військова розвідка України працюватиме на тимчасово окупованих територіях, ми зробимо все, щоби земля горіла під ногами окупантів», — повідомив він.

За словами Скибицького, весна та початок літа будуть вирішальними у цій війні.

«Про це свідчить зміна командувачів рф, завершення першого етапу мобілізації, перегрупування російських військ; Росіяни готуються до потужного наступу», — заявив він.

Як писали «ФАКТИ», Сили оборони України відійшли від Соледара у Донецькій області для збереження життя особового складу.

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