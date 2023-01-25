«Перетворюють окуповані території на концтабір»: рашисти мають намір створити в чотирьох областях України десятки в'язниць

Мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров, який раніше повідомляв, що окупанти наприкінці минулого року припинили випускати мешканців Запорізької області на підконтрольні уряду території, зазначив, що рашисти перетворюють захоплену частину нашої країни на концтабір.

«Більше місяця тому загарбники закрили виїзд з окупації в сторону України, а для переміщення між окупованими населеними пунктами змусили жителів зробити спецперепустки. За 11 місяців окупації рашисти забрали в полон тисячі цивільних. У Мелітополі „на підвалі“ опинилось понад 700 людей. Десятки з них ув’язнені вже 10−11 місяців і про їхню долю нічого невідомо», — зазначив він та додав, що у кремлі видали наказ про створення 28 в’язниць на окупованих територіях України: 13 у Донецькій області, 8 у Луганській, 4 у Херсонській і 3 у Запорізькій. З них дві — виправні колонії і колонія-поселення.

«Окупанти перетворили сотні тисяч мирних людей на заручників, проте тепер тисячі з них зроблять справжніми в’язнями», — додав він.

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Фото Pixabay



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