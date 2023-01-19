«Виганяють із будинків в одних капцях»: мер Мелітополя заявив про безслідне зникнення українців, яких «депортують» окупанти

Мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров, який раніше розповідав про серію вибухів у місті, заявив, що окупанти досі не відкрили виїзд на підконтрольні Україні території Запорізької області.

За його словами, єдиний виїзд з окупації у бік сторону Запоріжжя через Василівку був закритий ще 15 грудня.

«Окупанти говорили, що їхні „новорічні канікули“ продовжаться до 15 січня. Проте пройшло більше місяця, а вони так і не відпочили: виїзд досі закрито. Натомість рашисти зробили жест небаченої щедрості: дозволили дітям, жінкам і людям похилого віку проходити 10 км „дороги життя“ пішки», — пише Федоров та додає, що «є нюанси».

Адже, за його словами, люди, яких спрямували у бік Запоріжжя, зникають: «Їх виганяють з домівок майже без речей, в одних капцях, та змушують діставатися через „сіру зону“ пішки. Вихваляючись про видворення „диверсантів“ у роликах для росЗМІ. Проте люди не доходять до переправи, де на них чекає українська сторона. Куди насправді відправляють українців, залишається невідомим».

Раніше Федоров повідомляв, що ЗСУ влучили по скупченню ворога у Мелітопольському районі.

Фото зі сторінки Івана Федорова у соцмережах



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