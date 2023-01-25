Тіна Кароль в день свого народження випустила патріотичну колекцію на підтримку захисниць ЗСУ

Популярна співачка Тіна Кароль, яка нещодавно розсекретила свою вагу та розповіла про боротьбу з зайвими кілограмами, у свій день народження зробила незвичайний подарунок для захисниць ЗСУ.

Разом із популярним українським брендом артистка півроку розробляла свою першу колекцію одягу, аби зібрати гроші для захисниць на фронті.

До лінійки увійшли трикотажні костюми та плаття, кардигани, на яких зображено принт із абревіатури ЗСУ, а також трендові балаклави, джинсова максі спідниця та багато іншого.

«Вільні створювати одну історію», — слоган і головний меседж колекції. Увійшла до колекції й справжня фешен візитівка від Тіни — жіночі колготи, з принтом «ЗСУ». Колготи одразу стали хітом продаж й вся перша партія була продана за годину! Наразі бренд заявив про додаткову партію, яку обіцяють випустити у продаж на початку лютого.

Основною метою, яку творчий тандем поставив перед собою, було одягнути жінок сучасно та патріотично, а кошти, отриманi від продажу колекції, буде передано на закупку термо-одягу для жінок, які служать у ЗСУ.

«У свій День народження найголовнішим подарунком було б для мене зробити велике, щире діло для наших захисниць у ЗСУ. Тож, купуючи собі у подарунок будь-яку річ з колекції — ви робите можливим закупівлю спец речей на фронт для наших захисниць. Боронимо країну та боронимо один одного разом! Ми, українці, різні, але за цей важкий рік стали єдиним цілим, дихаємо в унісон, згуртовано йдемо до цілей, і творимо одну історію разом», — говорить Тіна Кароль.



Раніше Тіна Кароль зробила щедрий подарунок Даніелю Салему, який у лавах ЗСУ захищає Україну.

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