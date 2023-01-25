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Починаємо навчання якнайшвидше: Байден оголосив про передачу Україні понад 30 танків Abrams

19:10 25 січня 2023
Танк M1 Abrams

Вдень у середу, 25 січня, журналістка агентства Bloomberg Дженніфер Джейкобс повідомила, що адміністрація президента США Джо Байдена має намір надати Україні танки Abrams. Це сталося невдовзі після того, як офіційний Берлін дав «добро» на постачання ЗСУ сучасних танків Leopard 2.

«Адміністрація Байдена відправить Україні 31 танк M1 Abrams у рамках угоди на суму 400 мільйонів доларів» , — написала Джейкобс із посиланням на інформовані джерела.

А вже увечері Джо Байден виступив із заявою, наголосивши, що за 11 місяців широкомасштабного вторгнення українці показали свою хоробрість, відбиваючи агресію, і що США і Європа єдині в допомозі Україні.

За його словами, українці хочуть звільнити свої території та контратакувати супротивника. «США надають 31 танк Україні. Це підтримає українців у захисті території та досягненні стратегічних цілей», — сказав Байден і додав: «Ми починаємо навчання якомога швидше. Для того, щоб поставити ці танки на поля, потрібен час. Ми маємо за цей час переконатись, що українці повністю готові до своєї оборони».

Раніше у Нідерландах заявляли про готовність купити 18 танків Leopard 2 для ЗСУ.

Фото з Вікіпедії

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