Після Польщі, Фінляндії та Португалії Нідерланди розглядають можливість постачання танків. Вони могли б купити 18 Leopard 2, орендованих у Німеччині, і передати їх Україні, заявив прем'єр-міністр Марк Рютте в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Нідерланди розглядають можливість передачі Україні 18 сучасних бойових танків Leopard 2, які вони взяли в лізинг у Німеччини. Ми взяли їх в оренду, а це означає, що ми можемо їх купити, а це означає, що ми можемо їх подарувати, — сказав прем'єр-міністр Марк Рютте в інтерв'ю F.A.Z. в Брюсселі 24 січня. — Якщо це має сенс у більшому пакеті з іншими країнами, такими як Фінляндія та Португалія, ми готові це розглянути. Але рішення ще немає».

Тим не менш, це важливий сигнал. Німеччина також координувала попередні поставки озброєнь з Нідерландами, наприклад, у випадку з самохідною гаубицею 2000.

«Я з великим розумінням ставлюся до українського запиту», — сказав Рютте.

Наприкінці холодної війни Нідерланди мали понад 400 танків Leopard у конфігурації 2A4. Половину з них продали, решту модернізували. У 2011 році країна вирішила зняти з озброєння решту 73 основних бойових танків варіанту 2А6. Тоді Німеччина викупила 20 танків. Після російської анексії Криму Гаага орендувала ці машини і переобладнала дві з них для тренувань. Лізингова угода передбачала, що хоча танки належать Бундесверу, вони можуть бути використані для захисту Нідерландів, якщо станеться найгірше. Вони використовуються танковим батальйоном 414, німецько-нідерландським підрозділом, що базується в Лохайде в Нижній Саксонії.

Нагадаємо, Марокко пропонує Україні свої радянські танки, які вже у Чехії на ремонті.

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