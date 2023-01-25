«Залужний якийсь неправильний': захисник про те, як сліпа 86-річна пенсіонерка 'позичила' майже мільйон долларів ексзаступнику міністра оборони

Боєць ЗСУ Юрій Гудименко на тлі вчинку головкому Валерія Залужного нагадав про гроші, які правоохоронці знайшли у дивані у колишнього заступника міністра оборони, і рішенні, яке тоді ухвалив суд.

Валерій Залужний якийсь неправильний, — пише Юрій Гудименко у соцмережах, згадуючи про історію з передачею головкомом ЗСУ мільйонного спадка Силам оборони України. — От вчіться, як треба було розпорядитися мільйоном доларів.

УП сьогодні опублікувало ще одну статтю про корупціонерів у Міноборони, і найцікавіше там — це історія про Миронюка, ексзаступника міністра оборони (підкреслюю, аби всі прочитали: Миронюк був заступником не Олексія Резнікова, а попереднього міністра, Тарана, якщо пригадуєте такого старого маразматика).

Історію про Миронюка реально писав ніби Гай Річі під впливом львівської наливки. Короткий зміст:

1. Під час обшуку у екс-заступника міністра, а нині працівника держпідприємства «Прогрес» Миронюка знайдено в дивані гроші у розмірі трохи менше ніж $ 1 млн. (в різних валютах);

2. З другої спроби суд (Печерський) арештовує ці диванні кошти, але потім знімає арешт і зобов"язує слідчих повернути Миронюку кошти;

3. Робить це суд (Печерський) з дуже поважної причини: він надав суду (Печерському) документ, з якого слідує, що кошти у дивані не його і він до них відношення майже не має.

4. Згідно із документом, 17 мільйонів 78 тисяч гривень, 400 тисяч 100 доларів та 100 тисяч 380 євро екс-заступнику міністра оборони позичила 86-річна сліпа пенсіонерка з Харкова. Про «сліпу» не вигадка: про це йдеться у нотаріально завіреному документі.

5. УП з"ясувала, що харківська пенсіонерка, яка позичила близько мільйона баксів дивану заступника міністра оборони, є родичкою одного з засновників харківського підприємства, яке виготовляє зброю.

6. А сам Миронюк у Міноборони керував закупівлями.

7. Тому гроші повернуто судом йому в диван.

8. That’s all Folks!"

Фото зі сторінки головнокомандувача ЗСУ у соцмережах

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