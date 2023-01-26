Рахунок ФОП за кордоном: які податки нарахують в Україні

Фізичні особи-підприємці в Україні донедавна скаржилися на несправедливі умови роботи, проте у 2019 році вони все ж отримали можливість страхувати власні валютні ризики шляхом перераховування через е-ліміт із України до € 200 тис. на закордонний рахунок. Проте під час війни електронний ліміт не працює, відзначають автори статті на ресурсі Мінфін.

У Державній податковій службі на запитання, чи має право ФОП для ведення своєї діяльності відкривати рахунки в іноземних банках, є декілька позицій. Водночас там підкреслюють, що кошти за операціями суб'єктів господарювання-резидентів, тобто ФОП, із експорту товарів чи послуг, підлягають зарахуванню на рахунки резидентів у банках України.

Для громадянина України, що веде підприємницьку діяльність за допомогою закордонного рахунку як фізична особа, відразу існує ризик, що при перевірці податківці можуть трактувати такі доходи, як іноземні доходи фізичної особи. Згідно з Податковим кодексом України, вони оподатковуються за ставкою 18% і додаємо 1,5% військового збору. А не наші звичні 2%/5% ЄП та ЄСВ, які зазвичай сплачують ФОПи на спрощеній системі оподаткування.

Також інструкції ДПС чітко забороняють використовувати рахунки для підприємницької діяльності за власними потребами (наприклад, купити собі їжу або новий айфон). Тож аби перестрахуватися, ФОП слід відкривати за кордоном саме «бізнес-рахунок» (це можна зробити, наприклад, через платіжну систему Payoneer).

Щоб не порушити перебування на спрощеній системі у податковій радять сумлінно декларувати свій дохід. При цьому слід пам'ятати, що датою отримання доходу є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій формі (готівкова або безготівкова), та дата підписання платником єдиного податку акту приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (але в ІТ цього майже не буває).

Відповідно, дохід, який виражений в іноземній валюті, потрібно перерахувати у гривні за офіційним курсом до іноземної валюти, який встановлюється НБУ на дату отримання такого доходу.

Нагадаємо, що із жовтня 2022 року у ФОПів з'явилася можливість платити ЄСВ у мобільному додатку.

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