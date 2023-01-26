Через неї загинули тисячі українців: винесений вирок депутатці російської Держдуми

Колегія суддів Шевченківського районного суду міста Чернівці винесла вирок у справі щодо депутатки Державної думи рф Валентини Півненко. Вона голосувала за повномасштабне вторгнення військ росії на територію України.

Депутатка, йдеться у матеріалах справи, 22 лютого 2022 року взяла участь у засіданні Державної Думи Федеральних зборів рф, де підтримала ратифікацію Договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу між рф і так званими днр та лнр. Тобто вчинила умисні дії з метою зміни меж території та державного кордону України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків. Зазначені рішення Державної думи були частиною злочинного плану, так як сам факт їх існування використовувався при створенні приводів для ескалації воєнного конфлікту і був спробою виправдання агресії перед громадянами рф та світовою спільнотою. Дії росії призвели до тяжких наслідків у вигляді загибелі людей, у тому числі дітей, отримання ними тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості та заподіяння матеріальних збитків у вигляді знищення будівель, майна та інфраструктури.

Судовий розгляд у межах даного кримінального провадження здійснювався за відсутності обвинуваченої (in absentia), адже вона показань не надавала та будь-яких клопотань від останньої на адресу суду також не надходило. При цьому, дане кримінальне провадження здійснювалось за обов`язковою участю захисника, який був забезпечений державою з Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Чернівецькій області. Служителі Феміди дійшли до висновку, що наявні у справі документи свідчать про відмову депутатки Держдуми, яка в свою чергу повинна була знати про розпочате кримінальне провадження, від здійснення свого права предстати перед українським судом та захищати себе. І само свідчить про її наміри від ухилення від кримінальної відповідальності.

Захисник у судовому засіданні зазначив, що не мав можливості зв`язатися з обвинуваченою і з`ясувати в неї правову позицію щодо пред`явленого обвинувачення. На підтвердження винуватості Валентини Півненко були надані та досліджені статті, фото і відеосюжети про наслідки російської агресії. Мова йде про масові вбивства, катування та ґвалтування українських мирних громадян. Це обстріл пологового будинку, дитячої лікарні і бомбардування театру в Маріуполі, Сєвєродонецьку, Чернігові, злочини в Ірпені, Бучі, Бородянці, Харкові та інших містах України. У ході огляду публікації підтверджено та збережено факт розміщення в мережі Інтернет фотографії та тексту про те, що внаслідок авіа та ракетних ударів військ рф по Маріуполю загинуло 2187 цивільних мешканців.

Зрештою, депутатку Державної думи засуджено за посягання на територіальну цілісність і недоторканість України на 14 років з конфіскацією всього належного їй на праві власності майна.

Нагадаємо, раніше в «ФАКТАХ»: «Відчувається щодня, як рішучості світу подолати російську агресію стає дедалі більше», — Зеленський.



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