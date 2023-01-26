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Порізав ножем батька і важко травмував матір: у Києві чоловік ледь не вбив своїх батьків

14:05 26 січня 2023
чоловік

У Києві під час сварки зловмисник завдав численні удари ножем батьку, а також травмував матір. За скоєне місцевому мешканцю загрожує довічне ув’язнення.

Як повідомили у столичній поліції, жахливий злочин стався на початку листопада 2022 року у квартирі на вулиці Празькій.

Патрульним поліцейським, які прибули на місце виклику, двері відчинив чоловік та сказав, що порізав ножем своїх батьків. Правоохоронці негайно викликали швидку та слідчо-оперативну групу територіального підрозділу.

З’ясувалося, що подружжя отримало тяжкі поранення під час сварки з сином. Чоловік та дружина намагалися вгамувати свого родича, який бувши напідпитку бешкетував та розмахував ножем.

У результаті батько отримав проникливе поранення живота, численні порізи рук та обличчя, а мати — проникливе поранення живота. Потерпілі з тяжкими травмами потрапили до лікарні, а зловмисника правоохоронці затримали. Ним виявився 31-річний уродженець міста Києва.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували матеріали провадження разом з обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті. На період слідства підозрюваний перебував під вартою. Йому загрожує від десяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, у місті Глухів Сумської області під час сімейної сварки чоловік завдав смертельного ножового поранення своїй дружині, а потім наклав на себе руки.

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