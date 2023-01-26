Пухлина була вагою, як новонароджена дитина: унікальну операцію провели лікарі в Житомирі

У Житомирській обласній клінічній лікарні імені О. Ф. Гербачевського хірурги та урологи провели унікальну операцію: у 50-річної пацієнтки видалили пухлину вагою три кілограми, по факту — як новонароджена дитина, за розміром вона — як футбольний м’яч. За словами медиків з великим досвідом роботи, більших новоутворень вони не бачили.

— Все почалося з того, що жителька Житомира помітила асиметрію живота тайого збільшення упродовж двох-трьох місяців, — розповів «ФАКТАМ» Віталій Хоменко, хірург, онкохірург, медичний директор з невідкладної допомоги та хірургічної роботи КНП «Обласна клінічна лікарня імені О. Ф. Гербачевського» Житомирської обласної ради. — Тож звернулась до свого сімейного лікаря. У поліклініці їй провели УЗД черевної порожнини. Була підозра на велику пухлину лівої нирки. Пацієнтку госпіталізували до нашого закладу, провівши ряд обстежень. Ми їй виконали томографію та на ній побачили, що це не зовсім пухлина нирки, це величезна заочеревинна пухлина, яка займає практично весь заочеревинний простір. Це анатомічно непроста порожнина, тому що там проходять всі магістральні судини, це аорта, підшлункова залоза як орган, нирка. Й, відповідно, всі новоутворення, які там знаходяться, є проблемою для хірурга, який оперує. Такі пухлини сумнівно резектабельні, й тут питання, чи можна їх адекватно видаляти без загрози життю пацієнта. Грубо кажучи, людина з цією пухлиною може прожити без втручання лікаря довше, ніж якщо хірурги візьмуться за операцію. Пухлини досить агресивні. Як приклад, буквально кілька тижнів тому до мене приїжджав пацієнт з іншої області зі схожою проблемою, проте пухлина вже поширилась на магістральні судини, тож така операція йому протипоказана.

За словами хірургів з великим досвідом роботи, більших новоутворень вони не бачили

— Можна сказати, що вашій пацієнтці пощастило?

— Так. У цьому випадку жінка народилась у сорочці. Ми отримали дані, що пухлина хоч проросла у ліву нирку, що є досить небезпечним для життя, але магістральні судини не охопила. Тож після дообстежень вирішили проводити оперативне втручання. Пухлина була настільки гігантських розмірів, що довелось робити додатковий доступ (розріз). Сама операція тривала близько трьох годин. Разом із новоутворенням ми з колегами видалили й нирку, у яку воно проросло. В онкології є такий термін, як «краї резекції». Тобто краї цієї пухлини оцінював лікар-патогістолог, адже його висновок — це майбутнє пацієнта, визначення подальшого варіанту лікування. Наразі вже маємо гістологічне підтвердження, що це злоякісний процес.

"У цьому випадку жінка народилась у сорочці", - говорить Віталій Хоменко

— На вашу думку, скільки часу пухлина розвивалась в організмі?

— Важко сказати, процеси росту пухлин в різних органах і тканинах перебігають по-різному та з різною інтенсивністю. Нині 50-річна врятована пацієнтка виписана з лікарні, права нирка взяла на себе функції лівої, тож гемодіаліз не потрібен. Вона проходить консультацію в онколога, де вирішується питання подальшої хіміотерапії, адже в онкологічних патологіях хірургія — це лише крок до одужання. Сподіваємось, що в цій ситуації все закінчиться добре для жінки і вона ще довго буде поруч зі своїми рідними.

— Знаю, що медичний заклад, в якому ви працюєте, є одним з передових в Україні щодо здійснення мініінвазійних втручань на підшлунковій залозі, в тому числі резекційних.

— Так, у країні не так багато закладів, де проводять такі операції. Буквально днями виписали пацієнтку, в якої була пухлина хвоста підшлункової залози з вростанням у селезінку. Пацієнтці виконано лапароскопічний варіант видалення хвоста підшлункової залози й селезінки, в хірургічному плані це дійсно ексклюзивні речі, ювелірна робота. Через два дні пацієнт вже вдома, плюс — мінімальна травма та реабілітація.

Фото в заголовку Pixabay

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