Наявність волосини у родимці не є свідченням її доброякісності: лікарка розвіяла популярний міф

Новоутворення на шкірі людини завжди були оточені цілим ореолом міфів. Одним із міфів є твердження, що родимки не можна видаляти. Це — міф, адже видалення доброякісної родимки не несе в собі ніякої загрози, пояснює дерматологиня Тетяна Бойчук.

«Інша справа, що найбільш злоякісна пухлина на тілі людини — меланома, на своїх початкових стадіях може виглядати повністю як родимка. І якщо її не розпізнати вчасно і видалити неправильним методом — це може коштувати людині життя. Якщо лікар планує видалення родимки — він проводить дерматоскопію. Це такий метод оцінки якості родимок за допомогою спеціального оптичного пристрою, який дозволяє нам бачити всі структури утворення у десятки раз збільшеними і оцінювати їх. Якщо у лікаря виник сумнів щодо родимки — він проводить біопсію. І точно не буде видаляти коагулятором чи лазером (ці методи приводять до спалювання видалених тканин і провести гістологічну оцінку та визначити, що саме було видалено, стає неможливо). І лише після отримання результатів біопсії сумнівного утворення визначається подальша тактика.

Але існує ще один міф. І він вважається великою і небезпечною помилкою. Це міф про наявність росту волосся, яке нібито свідчить про доброякісність родимки".

За словами лікарки, наявність волосини у родимці не є свідченням доброякісності.

«Чи може бути добра родимка з волосиною? Так. Чи може бути рак шкіри з волосиною? Так! На початкових стадіях пухлина ще не встигає зруйнувати волосяний фолікул і волосся спокійно продовжує рости і в початковій меланомі, і в інших видах рака шкіри. І коли ви чуєте, від будь-якого лікаря (навіть з великими регаліями), що якщо у вас на родимці волосина, значить все точно добре і можна видалити її коагулятором або лазером — тікайте від такого лікаря швидше. Якщо меланому забрати коагулятором — це смерть. Якщо меланому пропустити (бо там є волосина, а значить все добре) — це також смерть».

Нагадаємо, що лікарка Катерина Бакіко розвіяла поширені міфи про те, чи викликає лазерна епіляція рак та інші захворювання.

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