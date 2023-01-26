Ракетний удар по Україні: ізраїльський аналітик розповів про нову тактику ворога

Атака іранськими дронами Shahed, яка передувала масованому ракетному обстрілу України у четвер, 26 січня, здійснювалася для виявлення та перевантаження українських систем ППО.

Про це в ефірі Апостроф TV заявив військовий аналітик Ігаль Левін.

«Щодо сьогоднішньої атаки, напевно, вони тестують можливості систем ППО, які розгортаються в Україні. Атаку „шахедами“ вони використовують для того, щоб виявити системи ППО, подивитись, де розгорнуті нові системи, які є можливості, плюс дорогі ракети витрачали на дроні, планували перенаситити наше ППО і ударити ракетами. Така атака у дві-три хвилі називається „перевантаження“. Є мета перевантажити, а конкретні ракети мають потрапити по потрібних об'єктах» , — пояснив він.

Незважаючи на таку тактику, українська протиповітряна оборона справляється, але загрозу не варто недооцінювати, оскільки жодне ППО не здатне закривати небо повністю, каже Левін.

«Наприклад, у вас є 10 ЗРК, а летить 20 ракет. ЗРК у вас хороші, але збивають вони 8−10 штук, а ще 10−12 летить далі., які не пробиваються. Жодне ПВО не закриє небо повністю, завжди якась частина пролетить, тому загроза влучення є завжди», — попередив військовий аналітик.

Нагадаємо, що вранці 26 січня Україною росіяни випустили понад 30 ракет, з них на Київ летіло 20 ракет різного типу. І хоча всі повітряні цілі було знищено, у столиці внаслідок російських ракетних обстрілів все ж таки загинула людина, ще двох потерпілих було госпіталізовано.

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