«Не насміхайтесь над людьми, які загинули за нас»: Сергій Танчинець дорікнув Поляковій та Єфросініній за мову

Лідер гурту «Без обмежень» Сергій Танчинець, який зворушив шанувальників ліричною піснею про початок війни, дорікнув Олі Поляковій та Маші Єфросініній за українську мову. Зірки вирішили знімати свою програму «Дорослі дівчатка» російською, чим викликали хвилю хейту в мережі.

Сергій вважає, що за умов війни це неприпустимо. Це виглядає, як глузування з тих воїнів, які захищають нашу країну, її свободу й незалежність, право говорити рідною мовою. На думку Танчинця, краще взагалі відмовитися від проекту, ніж говорити російською.

Водночас артист вважає, що не варто роздмухувати мовне питання, особливо публічним людям.

«Коли селебриті починають на телебаченні або в себе в ютубі роздмухувати цю історію, тому що «тут як би не буде пристрасті, емоцій, якщо ми розмовлятимемо українською, а в російському варіанті у нас буде ця пристрасть та емоції», так не знімайте ви цю передачу! Не насміхайтеся з людей, які загинули за українську державу і в тому числі за мову, тому що ми вже товкмачимо про це десятиліттями: «Мова — це один із найважливіших інструментів захисту нації!», — заявив артист в інтерв'ю Ганні Бутко в ефірі національного марафону.

Танчинець називає себе прихильником лагідної українізації, за створення таких умов, коли люди самі хочуть переходити на українську мову.

«А в нашій країні, на жаль, живе величезна кількість людей, які підтримують „русский мир“. Навіть тепер вони, на жаль, залишилися. А з 14 по 22 рік ці люди качали свої права. Тобто двомовність: „Я російськомовна, я хочу розмовляти цією мовою, тому що вона моя рідна“. Ось ці люди зараз відверто вороги. Це деструктивний елемент суспільства, який привів цю війну в такому обсязі в нашу країну. Ці люди повинні бути обмежені на законодавчому рівні: між собою, вдома — як хочете, але коли я сиджу в кафе, я не хочу чути російську мову. У принципі! І так думає величезна кількість людей», — сказав Танчинець.

Нагадаємо, Оле Поляковій та Маші Єфросініній довелося виправдовуватися через хейт. Телеведуча, родом із Криму, зізналася, що посилено вивчає українську та спілкується нею в соцмережах.

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