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Клуб споживачів

Частини українців безкоштовно замінять лічильники газу: що для цього потрібно зробити

10:46 27 січня 2023
Газовий лічильник

Щомісяця громадяни мають передавати показання лічильників газу облгазам. А що робити тим, чиї прилади обліку енергоносія були пошкоджені під час бойових дій?

Як пояснюють в Регіональній газовій компанії, заміна пошкоджених лічильників є безоплатною та виконується коштом газорозподільних компаній в ході відновлення подачі газу до помешкання.

«Якщо через війну у вашому домі відключено газ, потрібно звернутися із заявою до вашої газорозподільної компанії, й вона відновить розподіл газу», — зазначив технічний директор РГК Сергій Бондар.

За його словами, співробітники компанії з лютого 2022 року вже встановили 75 тисяч лічильників українського виробництва — вони випускаються у двох метрологічних центрах RGC Metering, які також забезпечують повірку лічильників.

Під брендом РГК працюють 20 газорозподільних компаній, вони обслуговують понад 8 млн. споживачів.

Нагадаємо, що окрім плати безпосередньо за використаний газ, споживачі також сплачують й абонплату. Якщо об’єкт газоспоживання або внутрішньобудинкова система газопостачання були пошкоджені, за доставку газу все одно треба сплачувати, а після обстеження фахівцями систем газопостачання газовики мають зробити перерахунок.

Фото РГК

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