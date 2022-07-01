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Клуб споживачів

Новим клієнтам «Нафтогазу» роз'яснили, куди передавати показники лічильника

11:48 1 липня 2022
Газ

Близько 9 мільйонів домогосподарств було включено до реєстру клієнтів ДК «Нафтогаз України» — їхні постачальники газу не змогли виконувати взяті на себе зобов'язання через війну.

У компанії нагадали, що показання газових лічильників потрібно передати з 1 до 5 липня, щоб у квитанціях були вказані правильні обсяги спожитого газу. За червень — до 5 липня.

Споживачі газу мають передавати дані лічильника не «Нафтогазу», а своєму оператору ГРМ — саме облгази займаються обліком постачання «блакитного» палива.

Надіслати дані вашому оператору ГРМ можна:

  • На сайті або у чаті облгазу;
  • Зателефонувавши до контакт-центру вашого облгазу.

«Нафтогаз», як постачальник газу, при формуванні рахунків використовує дані операторів: клієнт передає інформацію облгазу, а той завантажує дані на інформаційну платформу оператора газотранспортних мереж, звідки дані бере компанія-постачальник.

Об'єм газу, що споживає клієнт, множиться на ціну, зафіксовану в межах його поточного тарифного плану. Якщо клієнт не передав показання лічильника або передав їх пізно, то оператор ГРМ завантажує на платформу граничні обсяги споживання у відповідності до Кодексу. Саме тому важливо передавати інформацію своєчасно.

Нагадаємо, що споживачі газу отримують дві платіжки — за доставку/розподіл газу (від оператора ГРМ) та
за спожите «блакитне» паливо (від постачальника).

Фото Pixabay

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