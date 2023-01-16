Від чого залежить плата за доставку газу та коли за неї можна не платити

Українці вже звикли оплачувати спожитий газ за показаннями лічильника. Але з платою за доставку газу, яку з недавніх пір виділили в окрему квитанцію, все інакше.

Експерти видання На пенсії на прохання своїх читачів розповіли, як формується ця плата, і від чого залежить її розмір.

Зокрема, треба знати, що плата за доставку газу (вона ж — абонплата) розраховується індивідуально для кожного домогосподарства. При цьому за основу беруть тарифи облгазів, що відрізняються у різних регіонах.

Сума абонплати розраховується індивідуально — виходячи з обсягів газу, спожитого за попередній газовий рік, тобто з 1 жовтня 2021 року до 30 вересня 2022 року. Якщо в цьому періоді сім’я витратила газу менше, ніж у попередньому газовому сезоні, то й платити за розподіл газу вона буде менше. Відповідно, при більшому споживанні газу абонплата теж буде більшою.

Як розрахувати абонплату самостійно?

Щоб самостійно розрахувати абонплату, необхідно знати тариф облгазу за розподіл газу і ваш обсяг споживання газу за минулий газовий рік. Тарифи зазвичай є на сайті постачальника послуги або вказані в платіжці. Індивідуальний обсяг споживання газу можна знайти в особистому кабінеті або також у платіжці. Розраховується абонплата за доставку газу так: сума кубів газу, спожитого протягом року, множиться на тариф за його доставку. Результат ділиться на 12 місяців.

Наприклад, при споживанні 1600 кубометрів за газовий рік щомісячна абонплата за доставку газу на Одещині (тариф — 1,308 гривні з ПДВ) становитиме 174,40 гривні (1600×1,308:12), а у Львівській області (тариф — 2,028 гривні) — 270,40 гривні (1600×2,028:12).

У деяких споживачів розмір плати за доставку газу буває меншим від комісії банку. Наприклад, якщо газ використовується лише для приготування їжі. У такому разі газовики радять платити одразу за квартал або півріччя.

У яких випадках за доставку газу можна не платити?

Відповідно до законодавства, навіть якщо споживач не користувався газом протягом року, але підключений до труби, він все одно мусить сплатити послугу доставки. Щоб не платити, труба має бути відрізана, а такий факт зафіксовано документально. Для споживачів із нульовим споживанням, а також для тих, хто користувався газом менше 9 місяців, НКРЕКП запровадила мінімальний платіж за доставку газу. Він розраховується виходячи з чинних норм споживання газу та залежить від наявних у споживача газових приладів. Так, якщо споживач користується лише газовою плитою, його замовлену потужність встановлено на рівні 39 кубометрів на рік. Для споживачів, які мають газову плиту та колонку, мінімальна замовлена потужність становить 126 кубометрів. Для тих, хто використовує газовий котел для опалення, — 314 кубічних метрів. Мінімальну плату за доставку газу встановлено і у тому випадку, якщо труби газопостачання опломбовані.

Якщо об’єкт газоспоживання або внутрішньобудинкова система газопостачання були пошкоджені, доставку газу все одно треба сплачувати, а після обстеження фахівцями систем газопостачання газовики зроблять вам перерахунок.

Українцям, які тимчасово залишили своє місце проживання, дозволили не платити за комунальні послуги, але зробити це можна за певних умов.

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