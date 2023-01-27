«Ви хочете Одесу чи Харків, чи всю Україну, чи більше»: друг путіна про розмову із ним після 24 лютого

Виконавчий директор компанії Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг, який перебуває в санкційних списках США через свій зв'язок із рф, дав перше велике інтерв'ю німецькій Zeit у своїх апартаментах на Канарських островах. Він розповів, що спілкувався з президентом росії володимиром путіним у Москві після початку війни в Україні і, зокрема, намагався прояснити цілі «спецоперації».

За кілька днів до російського вторгнення, за його словами, він зустрівся в Брюсселі з впливовим американським політиком, який попередив про війну в Україні. Варніг, який незадовго до цього спілкувався у Москві з раціональним на вигляд путіним, лаяв американця. Війна? Смішно, абсолютно немислимо, пише видання. Через кілька місяців він знову відвідав диктатора-вбивцю в Москві. Свідків цієї розмови немає, але Варніг резюмує її так.

«Які ваші цілі?» — запитував він путіна, вони майже завжди говорили німецькою. Варніг намагався дати зрозуміти путіну, що він повинен припинити війну. «Ви говорите про Донецьк і Луганськ, і в той же час ваші війська хочуть взяти Київ. Як це поєднується? Ви хочете Одесу чи Харків, чи всю Україну, чи більше?» Але путін просто відповів: «Це державна таємниця». Вони сиділи один навпроти одного, як двоє друзів, яким раптом більше нічого сказати один одному. «Привозьте сім'ю до Москви, ми вам тут щось знайдемо», — запропонував йому путін під час розмови. Але Варніг одразу ж відкинув цю ідею".

Нагадаємо, що Маттіас Варніг, якого на Заході вважають особистим другом путіна, колись служив у міністерстві держбезпеки НДР («штазі»).

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