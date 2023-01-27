39.95 / 40.58 42.75 / 43.70
Київ: -3
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

В умовах суворої таємності: Юлію Тимошенко «застукали» на відпочинку за кордоном (відео)

11:41 27 січня 2023
Тимошенко в ОАЕ

Незважаючи на рішення РНБО про заборону чиновникам і депутатам у воєнний час виїжджати за кордон не за службовою потребою, можновладці періодично «засвічується» на різних курортах.

Журналіст «УП» Михайло Ткач провів розслідування «Батальйон Дубай. Хто ховається у Перській затоці», розповівши, зокрема, про вояж лідера «Батьківщини» Юлії Тимошенко, яка початок нового року провела в ОАЕ на віллі п'ятизіркового готелю «Kempinski» на насипному острові Палм-Джумейра.

Як стверджує автор розслідування, посилаючись на джерела, Юлія Володимирівна вела в Дубаї обережний спосіб життя: її не можна було побачити під час прогулянки набережною, а залишаючи приміщення, вона сідала в автівку не на вулиці, а у підземному паркінгу. Проте журналістам вдалося спостерігати за відпочинком Тимошенко та її чоловіка на приватному закритому пляжі готелю 5 січня. Щойно народна депутатка помітила, що привернула увагу, вона одразу залишила пляж.

За деякими даними, родина доньки політика переїхала в ОАЕ ще до початку повномасштабного вторгнення і зараз там мешкає з нетривалими виїздами до Європи. Так, два місяці тому «УП» зафіксувала зятя Тимошенко Артура Чечеткіна у готелі «Kempinski» у Відні, коли лідерка «Батьківщини» приїжджала до столиці Австрії з робочим візитом.

Нагадаємо, що після поїздки на відпочинок до Іспанії посаду втратив заступник генпрокурора Олексій Симоненко.

А нардепа Тищенка виключили із фракції «Слуги народу» за поїздку до Таїланду для зустрічі з «представниками української громади».

Фото «УП»

1162

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Лорак

Ані Лорак «нанесла удар» по росіянах: розповіла правду про війну

Павло Зібров

Зібров відповів на заяви зрадниці Повалій про «нацизм» в Україні та «путіна-рятівника»

Тимошенко в ОАЕ

В умовах суворої таємності: Юлію Тимошенко «застукали» на відпочинку за кордоном (відео)

оладки

Нагадують смак дитинства: оладки, які вийдуть неймовірними навіть у лінивої господині

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту