В умовах суворої таємності: Юлію Тимошенко «застукали» на відпочинку за кордоном (відео)

Незважаючи на рішення РНБО про заборону чиновникам і депутатам у воєнний час виїжджати за кордон не за службовою потребою, можновладці періодично «засвічується» на різних курортах.

Журналіст «УП» Михайло Ткач провів розслідування «Батальйон Дубай. Хто ховається у Перській затоці», розповівши, зокрема, про вояж лідера «Батьківщини» Юлії Тимошенко, яка початок нового року провела в ОАЕ на віллі п'ятизіркового готелю «Kempinski» на насипному острові Палм-Джумейра.

Як стверджує автор розслідування, посилаючись на джерела, Юлія Володимирівна вела в Дубаї обережний спосіб життя: її не можна було побачити під час прогулянки набережною, а залишаючи приміщення, вона сідала в автівку не на вулиці, а у підземному паркінгу. Проте журналістам вдалося спостерігати за відпочинком Тимошенко та її чоловіка на приватному закритому пляжі готелю 5 січня. Щойно народна депутатка помітила, що привернула увагу, вона одразу залишила пляж.

За деякими даними, родина доньки політика переїхала в ОАЕ ще до початку повномасштабного вторгнення і зараз там мешкає з нетривалими виїздами до Європи. Так, два місяці тому «УП» зафіксувала зятя Тимошенко Артура Чечеткіна у готелі «Kempinski» у Відні, коли лідерка «Батьківщини» приїжджала до столиці Австрії з робочим візитом.

Нагадаємо, що після поїздки на відпочинок до Іспанії посаду втратив заступник генпрокурора Олексій Симоненко.

А нардепа Тищенка виключили із фракції «Слуги народу» за поїздку до Таїланду для зустрічі з «представниками української громади».

Фото «УП»

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