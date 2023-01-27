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Світ

Одну людину вбито і двох поранено внаслідок збройного нападу на посольство Азербайджану в Ірані: момент потрапив на відео

12:02 27 січня 2023
Теракт

У столиці Ірану, який допомагає росії у війні проти свободи українців, стався напад на посольство Азербайджану, внаслідок якого загинув співробітник дипмісії. Про це йдеться у заяві МЗС Азербайджану, пише «Європейська правда».

«27 січня 2023 року, близько 8:30 ранку за бакинським часом, стався збройний напад на посольство Азербайджанської Республіки в Ісламській Республіці Іран», — йдеться у заяві.

У МЗС Азербайджану повідомили також, що найближчим часом вони евакуюють співробітників посольства у Тегерані.

Нападник обстріляв пост охорони з автомата Калашнікова та вбив керівника служби безпеки. Двоє охоронців посольства також отримали поранення, запобігаючи нападу. Їхній стан задовільний.

Азербайджанські ЗМІ повідомили, що поліція незабаром затримала нападника. За попередніми даними, нападник проникнув у посольство Азербайджану з двома малолітніми дітьми. Він заявив, що відкрив вогонь через особисті та сімейні проблеми.

Як писали «ФАКТИ», у листопаді минулого року смертниця підірвала бомбу на заповненій туристами вулиці в центрі Стамбула.

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