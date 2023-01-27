«Всі бурхливо радіють, що ПВК „Вагнер“ визнали міжнародною злочинною організацією, але, як завжди, головного не бачать», — Сергій Ауслендер

Мінфін США оголосив групу «Вагнер» транснаціональною кримінальною організацією, Амерка вводить нові санкції проти російських судноремонтних підприємств, структур та фізосіб, пов'язаних із цією групою та її головою євгеном пригожиним.

«Всі бурхливо радіють, що ПВК «Вагнер» визнали міжнародною злочинною організацією, але, як завжди, головного не бачать, — пише Ауслендер на своїй сторінці в соцмережах. — Справа, звичайно, не в санкціях, плювали вони на ті санкції. Ну, не поїде пригожин у Лас-Вегас у казино пограти, чи там у Монаку якусь… Він хоч і упир, але зовсім не дурень.

Тут важливе інше. Почесний статус транснаціонального злочинного угруповання надає американцям законне конституційне право (пряма і явна загроза) для силових рішень. Тому якщо завтра базу «Вагнера» десь у Центрально-Африканській Республіці розчехвостять «зелені берети» або на неї впаде з неба JDAM — дивуватися не треба. У американців в цьому сенсі довго запрягають, але потім так швидко їдуть, що дух захоплює — див. Усама Бен Ладен".

Фото з Вікіпедії

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