«Всі бурхливо радіють, що ПВК „Вагнер“ визнали міжнародною злочинною організацією, але, як завжди, головного не бачать», — Сергій Ауслендер
«Всі бурхливо радіють, що ПВК «Вагнер» визнали міжнародною злочинною організацією, але, як завжди, головного не бачать, — пише Ауслендер на своїй сторінці в соцмережах. — Справа, звичайно, не в санкціях, плювали вони на ті санкції. Ну, не поїде пригожин у Лас-Вегас у казино пограти, чи там у Монаку якусь… Він хоч і упир, але зовсім не дурень.
Тут важливе інше. Почесний статус транснаціонального злочинного угруповання надає американцям законне конституційне право (пряма і явна загроза) для силових рішень. Тому якщо завтра базу «Вагнера» десь у Центрально-Африканській Республіці розчехвостять «зелені берети» або на неї впаде з неба JDAM — дивуватися не треба. У американців в цьому сенсі довго запрягають, але потім так швидко їдуть, що дух захоплює — див. Усама Бен Ладен".
Фото з Вікіпедії
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