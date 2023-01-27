В Україну завезли перших «Ловців Шахедів»: у мережі показали, як вони борються з іранськими дронами-камікадзе (відео)

В Україні вже почали роботу перші системи боротьби з ворожими безпілотниками. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«„Ловці шахедів“ вже в Україні. Захищають енергетичні об"єкти від російських дронів. Все завдяки збору, який організували monobank Олега Гороховського, Ігор Лаченков та United24. Наразі закупили 6 систем протидії ворожим безпілотникам. Це найсучасніші оборонні технології, які захищають стратегічні обʼєкти США. Комплекс радарів і засобів глушіння сигналу допомагає виявляти та блокувати ворожі БПЛА та випускає свої дрони. Fortem DroneHunter F700 — автономний дрон з радіолокаційним управлінням та штучним інтелектом. Летить на швидкості понад 100 км/год, перехоплює та приземляє ворожі безпілотники», — написав він і опублікував відео навчання операторів на полігоні.

Як писали «ФАКТИ», раніше військовий аналітик Ігаль Левін заявив, що атака іранськими дронами Shahed, яка передувала масованому ракетному обстрілу України у четвер, 26 січня, здійснювалася для виявлення та перевантаження українських систем ППО.

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